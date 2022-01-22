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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: ندرس مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

حماس: ندرس مبادرة
حماس: ندرس مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، السبت، أنها تدرس مبادرة مطروحة من قبل "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الحركة تلقت بشكل رسمي وبتقدير عال المبادرة التي تهدف لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأكد بدران أن حماس تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المبادرة "تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولا إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيدا عن التفرد".

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وفي وقت سابق، حملت حركة حماس  الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في كل دول العالم، وعدم تمكينهم من العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.

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