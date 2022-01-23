أفضل 5 وسائل لزيادة سرعة سيارتك | صور

هل تريد أن تجعل سيارتك تعمل بشكل أسرع؟ سواء كنت مسرعاً على الطريق أو شريط تسارع، أو تبحث فقط عن ترقية سيارتك اليومية، هنا اخترنا أفضل خمسة أجزاء لجعل سيارتك تعمل بشكل أسرع، بسعر معقول وسهلة التثبيت.

أفضل 5 وسائل لزيادة سرعة سيارتك

1- العادم

أسهل طريقة لجعل سيارتك تسير بشكل أسرع قليلاً هي ببساطة مساعدة المحرك على التنفس بشكل أفضل، والطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحقيق ذلك هي استخدام مدخل هواء بارد مصحوبًا بعادم ظهر قطة كما يوحي اسمها، فإن مآخذ الهواء البارد تزود المحرك بهواء أكثر برودة وكثافة لتعزيز الأداء، في حين أن ميزة أخرى لهذه المجموعات المثبتة بمسامير هي أنها تأتي مع مرشحات هواء أقل تقييدًا وأنابيب هواء ذات قطر أكبر في الطرف الآخر من سيارتك، يؤدي إضافة عادم خلفي إلى زيادة الأداء بطريقة مماثلة باستخدام أنبوب عادم أكبر وكاتم صوت أقل تقييدًا للسماح للمحرك بالزئير بشكل أسهل.

أفضل 5 وسائل لزيادة سرعة سيارتك

2- مبرمج ECM

ترقية أخرى فائقة السهولة لتقوم بها بنفسك لجعل سيارتك أسرع وهي شراء مبرمج ECM حيث يتم توصيل هذه الأدوات المفيدة بمنفذ OBDII في سيارتك وتحسين البرنامج في وحدة التحكم في المحرك (ECM) لإعادة تعيين المعلمات التي تختلف من الخط الأحمر للمحرك إلى نقاط تحول ناقل الحركة، وحتى إذا كنت لا تتطلع إلى زيادة السرعة يمكن أن يكون ECM مفيدًا في سيناريوهات أخرى مثل إعادة ضبط عداد السرعة عند تثبيت إطارات وعجلات مختلفة الأحجام.

أفضل 5 وسائل لزيادة سرعة سيارتك

3- الشاحن الفائق أو الشاحن التوربيني

عندما لا يكون سحب الهواء البارد كافيًا لتزويد محركك بالهواء الذي يحتاجه لتحقيق أقصى أداء، فمن المؤكد أن تحريض الهواء القسري سينجز المهمة، يشمل الحث القسري كلاً من الشاحن الفائق والشاحن التوربيني، ويعمل كل منهما بطريقة مماثلة لإجبار الهواء المضغوط على غرفة الاحتراق، مما يضيف المزيد من الأكسجين لزيادة الطاقة، تعد إضافة شاحن فائق أو شاحن توربيني إلى سيارتك ترقية أكثر تعقيدًا ، ولكنها ترقية شائعة والعمل الإضافي بالتأكيد يؤتي ثماره في النهاية.

أفضل 5 وسائل لزيادة سرعة سيارتك

4- طقم حقن أكسيد النيتروز

على غرار الشواحن الفائقة والشواحن التوربينية، يعد حقن أكسيد النيتروز وسيلة لإضافة المزيد من الأكسجين إلى غرفة الاحتراق بمحركك فقط بدلاً من استخدام الهواء العادي، حيث يقوم حقن أكسيد النيتروز برش غاز النيتروز في نظام الوقود لتوفير دفعة من الأكسجين للأسطوانات، فإن هذا أكثر من مجرد وضع زجاجة من النيتروز في صندوق سيارتك، ولكن إذا كنت تقود سيارتك في سباق فإن هذه الترقية تضيف بعض القوة الحصانية وتوفر طرقاً مختلفة للتحكم عند بدء تشغيل NOS.

أفضل 5 وسائل لزيادة سرعة سيارتك

5- تغيير المحرك

تبديل المحرك هو اكثر طريقة صحيحة للحصول على أقصى درجات السرعة القصوى، حيث تقوم الكثير من الشركات المتخصصة في استبدال المحركات القديمة بمحركات آخرى جديدة بسبب ضعف او تعطل المحركات القديمة.

يتميز خط جنرال موتورز من LS V8s، حيث يميل إلى التلائم مع أي حجرة للمحرك، ومن خلال حجم الإنتاج الهائل لطالما كان محرك GM V8 شائعاً للناس لاستبداله بمحركات سياراتهم القديمة، ولكن بعد تقديم محرك LS في أواخر التسعينيات، أصبح هذا هو البديل المفضل للعديد من مصممي السيارات حول العالم.