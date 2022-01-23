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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعدم تمام النصاب..

جلسة غير مكتملة لـ مجلس الأمة الكويتي لغياب الحكومة

الأمة الكويتي - ارشيفي
الأمة الكويتي - ارشيفي

قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رفع الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم، لعدم حضور الحكومة وعدم وجود نصاب.

وكانت جميع المؤشرات والمعطيات التي سبقت جلسة اليوم، تدل على أنها لن تعقد وأنها تسير نحو الرفع لأسباب عدة.

وأول عقبة أمام الجلسة هي مضمون طلبها الذي يركز على تعديل قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وبسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية، خصوصا أن هذا الطلب طرح أكثر من مرة ورفضته الحكومة بشكل قاطع، والأمر ينسحب على عدد من النواب، وما زاد الأمر سوءا ثبوت إصابة مقدم طلب الجلسة النائب الصيفي الصيفي بفيروس كورونا.


يذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين، بتعديل البند (خامساً) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء.

بعد رفعها نصف ساعة .. رئيس الأمة الكويتي يفتتح الجلسة التكميلية

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الكويت فيروس كورونا مرزوق الغانم مجلس الامة الكويتي مجلس الأمة

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