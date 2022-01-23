عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بإطلاق الرصاص على سائق خلال مشاجرة فى القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت نيابة القليوبية بحبس المتهمين باطلاق الرصاص على سائق وإصابته، بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ ، كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بإصابة شخص بطلق نارى بالفخذ الأيسر وتسبب ذلك بفتحتى دخول وخروج، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "م م م" 35 سنة سائق وطرف ثان "ك ع م" 46 سنة مزارع، و"م ع ا"59 سنة مزارع تطورت بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى بسلاح نارى "طبنجة"، وأحدثوا إصابة الأول.

وتمكنت قوات المباحث بمركز شرطة طوخ من ضبط المتهمين بإرتكاب الواقعة وأكدا الأول أنه ارتكب الواقعة بواسطة سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم بالواقعة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

القليوبية مدير أمن القليوبية إطلاق الرصاص تحريات المباحث مركز شرطة طوخ مدير المباحث الجنائية مأمور مركز شرطة طوخ

موضوعات متعلقة

إصابة طفلة بحروق خلال مشاجرة في القليوبية

المشدد 7 سنوات لمتهم بسرقة والدته بعد تكبيلها في القليوبية

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها علي الطريق الزراعي بقها في القليوبية بعد حادث تصادم

ترشيحاتنا

السعودية ..سجن قاض 5 سنوات بتهمة ازدراء القضاء

هل حضور غسل ميت على غير طهارة تلزمه كفارة؟.. الإفتاء توضح

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمواطنين بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

سامح شكري يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى سلطان عمان

إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

دعاء دخول الامتحان .. 6 أدعية تعين على التركيز وعدم النسيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر احتفالية عيد الشرطة الـ 70

بعد غياب عامين .. مدارس السعودية تستقبل طلابها بالورود

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة والقنوات الناقلة لها

لا تتجاهلها.. 5 أطعمة تساعد في رفع المناعة سريعا

حكم التسرع في الصلاة.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ صديقه.. شاهد جاموس وحشي يبرح لبؤة ضربًا ويطيح بها|فيديو

نشرة المنوعات| زواج مغربية من هندوسي.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء.. وسيدة تكسب 3 ملايين دولار بضربة حظ

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

في رسالة عبر الإيميل.. امرأة تربح 3 ملايين دولار بضربة حظ

فيديو

فيديوجراف| مسلسلات جديدة.. قائمة دراما رمضان 2022

والده يربطه بالحبال.. عم صبري يروي مأساة ابنه المصاب بضمور في المخ

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ