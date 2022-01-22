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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه فى القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد عن واقعة خطف طفل  وهتك عرضه بالإكراه، وبالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات لنفس المتهم عن واقعة إحرازه جوهر الحشيش المخدر وعقابه بالسجن لمدة سنة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عن واقعة إحرازه سلاح ناري بدون ترخيص.

وكان المتهم قد قام بخطف طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالإكراه بأن استوقفه مشهرا سلاح أبيض "سكين" واقتاده عنوة إلى مسكنه مهددا إياه بإلحاق أذى بدني به وقام على إثر ذلك بهتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد مهددا إياه بالإيذاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت المحكمة أنه كان ذلك حال تعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر وإجباره المجني عليه بطريق الإكراه إلى تعاطي جوهر الحشيش المخدر وإحرازه سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية وأكدت تحريات فرع البحث الجنائي بالقليوبية على صحة الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد قامت بمعاينة مسكن المتهم فعثر وكيل النيابة على ٤ قطع من جوهر الحشيش المخدر بمسكنه وكذا سلاح ناري غير مرخص  فرد خرطوش عيار 12 كامل وصالح للاستعمال.

 كما ثبت بتقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من ملاءة السرير من بصمة المتهم وايجابية عينة البول للمتهم والمجني عليه لجوهر الحشيش المخدر.

القليوبية شبرا الخيمة النيابة العامة السجن المؤبد جنايات شبرا الخيمة خطف الطفل

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