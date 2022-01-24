جمال وسحر الطبيعة.. إقبال سياحي على سانت كاترين رغم الصقيع والثلج

تشهد مدينة سانت كاترين اقبال سياحي رغم انخفاض درجة الحرارة الذي يصل ل٦ درجة تحت الصفر وسقوط الثلوج والبرد على معظم أنحاء المدينة.

ويقدم السياح لصعود قمة جبل موسى ومشاهدة شلالات المياه والبحيرات والسدود المنتشرة في الوديان الجبلية علاوة علي زيارة معالم سانت كاترين والتي تشمل دير سانت كاترين وجبل عباس ووادي التلعة والأربعين وباب الحياة.



يقول كمال كامل الخبير السياحي أن المدينة تشهد إقبال كبير من السياح وخاصة الأمريكيين والأوروبيين الذين يقدموا للاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة علاوة أنها مقصد للسياحة الدينية .



و من جانبه أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن مدينة سانت كاترين تشهد يوميا اقبال ٢٥٠٠ سائح من مختلف الجنسيات لصعود جبل موسي ومشاهدة شروق الشمس من قمة جبل موسي .

وتعيش مدينة سانت كاترين أجواء أوربية طوال فصل الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة لما تحت الصفر و تتجمد الأشياء ويطلق بدو سانت كاترين علي ذلك الموسم "الرصوصة" ويسقط البرد والثلوج تغطي قمم الجبال وعندما تسقط تتحول المدينة للون الأبيض .



يذكر أن سانت كاترين تشتهر بوجود اكثر من 462 نوع من النباتات والاعشاب الطبيعية بينهم 19 نوع نادر الوجود علي مستوي العالم تنفرد بها سانت كاترين وحدها وتؤهلها لإقامة مصنع لإنتاج الأدوية الطبية المستخلصة من الأعشاب الطبية الطبيعية وتزخر بالنباتات العطرية والطبية والبرية ونباتات الزينة، تجعل وديان جنوب سيناء حديقة مفتوحة، فضلاً عن الجبال التى بفعل العوامل الجوية والتعرية شكلت لوحات فنيه بالغه الجمال يقصدها السياح دائمًا .



وتمتلك مدينة سانت كاترين، إمكانيات هائلة بسبب الطبيعة الجغرافية وارتفاعها عن سطح البحر حتي يوضع في الاعتبار تنمية الزراعات الموجودة بالتعاون مع بدو سيناء بما يضمن تطويرها لتدخل في الصناعات الدوائية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم عائدها الاقتصادي ليكون لها اكبر الأثر في الجذب السياحي بدلا من معاناتها في السابق بسبب حالة الركود السياحي التى تواجه المدينة.



وفي فصل الشتاء حيث الثلوج وتساقط الأمطار تتحول المدينة لمعرض للمناظر الطبيعية الخلابة حيث تغطي الثلوج اجزاء كبيرة من الجبال تسقط الأمطار لتملأ البحيرات والسدود وتنحدر في شكل شلالات مياه بين الجبال والوديان.



يقول صالح عوض أحد شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين أن الشتاء رونق وجبال بسانت كاترين لا يوجد في الصيف حيث الطبيعة تتحدث جمال مشيرا ورغم الثلج والطقس البارد أجواء أوربية جميلة في كل منزل ومخيم بسانت كاترين.



ودعا سكان سانت كاترين المصريين لزيارة المدينة في أجواء أوربية رائعة حيث التمتع بمناظر الثلوج من قمة جبل موسي ومشاهدة سقوط الثلج .

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سانت كاترين

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