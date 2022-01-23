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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس طبيب مخ وأعصاب لقتله نجل طليقته بسوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة قسم أول سوهاج، حبس طبيب مخ وأعصاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على طليقته إحدى الطبيبات بالمعامل التحليلية، وقتله أحد طفليها، بواسطة سكينتين، وشروعه في قتلها وزميلها بمقر عملها، بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد بمحافظة سوهاج، إثر مروره بأزمة نفسية، عقب نشوب خلافات عائلية بينه وبينها.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب، على طليقته طبيبة تحاليل، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية.

وبالانتقال والفحص تبين وصول كل من “أمل ج. ع. ا - 29 عامًا - طبيبة تحاليل - مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5سم، ونجلها محمد. و. م - 8 سنوات - جثة هامدة، ومازن. م. ر - 32 عامًا - أخصائي تحاليل  مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10سم”.

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وبسؤال الأولى والأخير تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “وليد. م - طبيب مخ وأعصاب”، إثر اعتداءه على طليقته داخل معمل التحاليل الخاص بها، وانهال عليها ضربًا باستخدام سلاح أبيض.

وقال أحد شهود العيان أن الأهالي تحفظوا على المتهم داخل المعمل حتى وصول رجال الشرطة ، وأكد لهم المتهم أنه ينتقم لنجلته البالغة من العمر خمسة سنوات، حيث يتهم طليقته بخطفها والاعتداء عليها قبل عدة أيام.

سوهاج النيابة طبيب مخ وأعصاب طليقته

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