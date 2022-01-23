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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيارة أشرف قاسم ليست الأولى.. 10 مواقف إنسانية في حياة محمود الخطيب

محمود الخطيب
محمود الخطيب

زار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، مؤخرا الكابتن أشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق، للاطمئنان عليه ومساندته، بعد الظروف الصحية التي يمر بها نجم الزمالك، وكشفت عنها وسائل الإعلام ، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الأهلي لنجم الزمالك صاحب الخلق الرفيع.

وعبَّر محمود الخطيب، عن دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل قطاعاته، الكابتن أشرف قاسم، متمنيا له سرعة الشفاء واستعادة عافيته، ليعود لممارسة أعماله.

ولم يكن هذا الموقف الإنساني هو الأول من نوعه، بل تكررت تلك المواقف في حياته أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية ، حيث فسرت مجلة فرانس فوتبول، في وقت سابق كلمة بيبو بأنها تصغير لكلمة حبيبو بسبب عشق الجماهير لـ الخطيب ، حيث توج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بجائزة الكرة الذهبية ، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في قار ة إفريقيا . 

حيث عاهد محمود الخطيب ، نفسه لبذل العطاء ومساعدة المحتاجين ولديه العديد من المواقف الإنسانية حسب تصريحات تلفيزيونية سابقة ، حيث قال إنه يتألم بسبب المحتاج .

ونعرض لكم المواقف الإنسانية في حياة الخطيب كالتالي: 

الخطيب وحسن شحاته :- 

يوم 7 يناير 1983، وقبل مباراة القمة المرتقبة خشي الخطيب من هتافات جماهير الأهلي والزمالك المعادي للاعبي المنافس ، وتوجه أسطورة الأهلى إلي حسن شحاته أسطورة الزمالك، وتوجه إلى مدرجات جمهور النادي الأهلي، لحثها على التوقف عن الهجوم ضد لاعب «الزمالك»، وطالبا منهم إلقاء التحية على «شحاتة»، وهو ما كان له بالغ الأثر في إنهاء حالة التوتر في المباراة.

سفير النوايا الحسنة :-

وأختارت الأمم المتحدة ، محمود الخطيب سفيرا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط 2004، حيث يعد من أشهر اللاعبين المشاركين في برنامج طموح لمحاربة التفرقة العنصرية في الملاعب .

محاربة العنصرية 

وزار محمود الخطيب العديد من الدول والقرى الفقيرة ، داعيا لمحاربة العنصرية في صيف 2005. 

تدريب الاطفال 

وتولي بيبو برفقو المنظمة الدولية “إس.أو.إس” لقرى الأطفال التي ترعى الأطفال فاقدي العائل، الإشراف على تدريب عدد من الأطفال المحرومين، على فنون الكرة كاشفا عن مواهبهم في 2006 . 

محاربة التلوث 

وتعاون الخطيب مع وزارة البيئة في عام 2007 للمساهمة في محاربة التلوث والتصحر والمخاطر البيئية . 

مساندة مصور الفريق 

في أواخر 2020 قدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، واحدة من أروع القيم الإنسانية، وذلك بعد أن تضامن مع مصور الفريق الأول لكرة القدم "بيتر" الذي تعرض لأزمة صحية حادة دخل على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.
وكتب الدكتور عمرو محب، مترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ألف سلامة عليك يا بيتر(مصور الأهلي الذي يعاني من جلطة)، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف سلامة يا بطل.. الفيديو ده دعم ليك من نجوم الأهلي.. كلنا بندعيلك إنك ترجع لنا بالسلامة وفي أسرع وقت".

تحقيق حلم مرضى السرطان

وافق محمود الخطيب، على الظهور في إعلان خيري لمستشفى "57357"، بعد علمه برغبة طفل مريض في رؤيته، وأن أحد أحلام الطفل "بجاد" هو رؤيته، رافضًا أي مقابل مادي مقابل مشاركته في الإعلان.

وقدم الخطيب تي شيرت النادي الأهلي للطفل، وبعدها بأيام، توفى "بجاد" وشارك "بيبو" في مراسم دفنه وجنازته.

مؤمن زكريا 

أصيب مؤمن زكريا ، بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم. 

وحرص محمود الخطيب ، علي تواجد مؤمن زكريا في كافة التدريبات والمباريات المهمة ورفع كؤوس والقاب الفريق طوال الفترة الماضية.

كما يحرص الخطيب ، دائما علي زيارة مؤمن زكريا في منزله واخرها قبل سفر نجم الأهلي إلي لندن للعلاج . 

آخرهم .. أشرف قاسم 

قام محمود الخطيب ، بزيارة أشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق، للاطمئنان عليه ومساندته، بعد الظروف الصحية التي يمر بها نجم الزمالك، وكشفت عنها وسائل الإعلام مؤخرًا ، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الأهلي لنجم الزمالك صاحب الخلق الرفيع.

وعبَّر محمود الخطيب، عن دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته، وكل قطاعاته أشرف قاسم، وتمنى له سرعة الشفاء واستعادة عافيته، ليعود لممارسة أعماله.

ويُعاني أشرف قاسم نجم نادي الزمالك والكرة المصرية والهلال السعودي الأسبق، من إصابة قوية في مفاصل القدم، يحتاج بسببها إلى جراحة عاجلة، لا سيما وأن هذه الإصابة تعوق حركته بشكلٍ سليم.

وقال الإعلامي هاني حتحوت ، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة تستدعي جراحة عاجلة، وقبل الجراحة يحتاج إلى علاج مكلف من الناحية المادية.

وواصل، إن المشكلة التي تعرض لها الكابتن أشرف قاسم تعوقه عن الحركة الطبية، وفقًا لمعلوماته التي علمها منذ فترة قصيرة، موضحًا أن أشرف قاسم، طالبه بعدم الإعلان عن هذه التفاصيل في هذا التوقيت قبل أن يعلن الناقد الرياضي محمد الجبالي.

وناشد الإعلامي هاني حتحوت، بضرورة دعم المسئولين في الرياضة المصرية لما قدمه على مر تاريخه، وأن أشرف قاسم يستحق الدعم فى هذا الأمر الدقيق الذي يمر به.

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زيارة أشرف قاسم ليست الأولى.. 10 مواقف إنسانية في حياة محمود الخطيب

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