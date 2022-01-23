اكتشاف أرضيات مصلى يعود للقرن الثاني عشر تحت مسجد النوري في الموصل.. فيديو

عرضت قناه روسيا اليوم فيديو لاكتشاف أحد معالم مدينة الموصل العراقية وهي عبارة عن أرضيات مصلى قديم يعود إلى القرن الثاني عشر تحت جامع النوري.

واضاف الفيديو أن الاكتشاف الأثري مهم وجاء نتيجة أعمال التنقيب التي بدأت قبل 4 أشهر كجزء من مشروع "إحياء روح الموصل".

واوضح الفيديو أن جامع النوري يعتبر أحد معالم المدينة ولا يزال قيد الترميم تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وتابع الفيديو أنه تم تدمير مئذنة مسجد النوري في يونيو 2017 بمتفجرات زرعها تنظيم داعش. ومن المفترض اكتمال أعمال الترميم بحلول عام 2023.

