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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير أستراليا: نتطلع لزيادة أعداد السائحين بمدن جنوب سيناء

فودة مع سفير استراليا
فودة مع سفير استراليا

قال جلين مايلز  سفير استراليا بالقاهرة إنه يتطلع لزيادة أعداد السائحين  لمدن جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ، جاء ذلك خلال لقاء سفير استراليا  بالقاهرة باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
تناول اللقاء بحث سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة من دولة استراليا الى شرم الشيخ وكافة المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
وأعرب السفير عن سعادته لهذا اللقاء، مشيراً الى ان شرم الشيخ من أهم المقاصد السياحية العالمية وأن الحركة السياحية متأثرة حالياً بسبب جائحة فيروس كورونا وأنه يتطلع للعمل بالتعاون مع المحافظة فى زيادة اعداد السائحين  الاستراليين  لزيارة المدن السياحية بجنوب سيناء وبالأخص شرم الشيخ .
و أشاد سفير استراليا بالجهود المبذولة فى تطوير المدينة  وقد اثنى عليها وعبر عن إعجابه بما وصلت إليه شرم الشيخ لمكانتها العالمية و هنأ المحافظ بنجاح منتدى شباب العالم والذى اقيمت فعالياتة هذا الشهر رغم التحديات العالمية الكبرى بسبب انتشار فيروس كورونا وان هذا الاقبال الكبير من دول العالم يمثل شهادة نجاح للإرادة المصرية  ودليل إثبات  للعالم بأن مصر واحة الامن والامان بالمنطقة ،
وأكد سفير استراليا على ثقته  وثقة العالم كلة فى نجاح مؤتمر التغيرات المناخية والذى سيقام على ارض شرم الشيخ نهاية العام الجارى .
ورحب المحافظ بهذة الزيارة مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر واستراليا و اشار الى ان شرم الشرح ترحب دائما بكافة زائريها من مختلف الجنسيات  ودعا فودة  لتنشيط  السياحى بين الجانبين 
وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة للسفير الاسترالى وكذا بعض الهدايا التذكارية تقديرا له .
اقرا ايضا : 
منتدي شباب العالم ينعش الحركة السياحية في شرم الشيخ 

 

فودة

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جالين مايلز سفير استراليا اللواء خالد فودة زياده السياح

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