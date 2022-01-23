عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفجار الإطار الخلفي.. أول صور لانقلاب سيارة عمال على طريق الإسماعيلية الزراعي

اول صور للحادث
اول صور للحادث

لقي عاملان مصرعهما وأصيب ١٣ آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة لنقل عمال زراعيين بطريق الإسماعيلية

وحصل موقع صدى البلد علي أول صور للحادث الأليم، من جهتها كشفت مصادر مطلعة أن سبب وقوع الحادث، انفجار الإطار الخلفي للسيارة.

مصرع عاملين وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - الزقازيق


كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارا يفيد مصرع شخصين بينهم طفل  ونقل جثمانه  الي مستشفي التل الكبير، وإصابة ١٣ آخرين نقلوا الي مستشفي التل الكبير والمجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم بإصابات تنوعت بين الكسور والكدمات والسحجات والجروح.


وأشارت التحقيقات الأولية إلي أن سبب وقوع الحادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم  ٦٩٥١ ر ل ب مصر، بطريق الزقازيق الزراعي أمام كوبري البعالوة.


وكشفت مصادر طبية أن من بين ضحايا الحادث طفلين هما " محمد اسلام عبد اللاه، ٩ سنوات، متوفي،  حسن مصطفي نبيل، ٤٥ سنة، متوفي.


وبالمتابعة من المركز الاقليمي للشبكة الوطنية مع غرف العمليات تبين إصابة كلا من 
أحمد حسن مصطفي ٤٥ سنة، مقيم بابوحماد، مصاب بكدمات وسحجات، يوسف محمد نجيب ٩ سنوات، أبوحماد، كدمات وسحجات،  محمد احمد محمد عبد المقصود ٣١ سنة أبوحماد اشتباة كسر بالعمود الفقري، أحمد خالد نجيب السيد ٢٠ سنة أبوحماد كدمات وسحجات، محمد السيد محمود السيد ٣٨ سنة أبوحماد اشتباه كسر بالساعد الأيمن، محمود عبد الستار زكي محمد ٢٦ سنة أبوحماد جرح قطعي أعلي الركبة اليمنى ١٥ سم واشتباة خلع بالكتف الأيسر، خالد عطيه نجيب ٤٠ سنة أبو حماد اشتباة كسر بالساعد الأيمن وجروح متفرقة بالرأس، مصطفي خالد عطيه ١٨ سنة أبوحماد كدمات وسحجات،  خالد عبد الستار زكي ٢٨ سنة أبوحماد اشتباه كسر بالساعد الأيمن، رضا محمد حسين ٢٨ سنة أبوحماد كدمات وسحجات،  حمادة محمد فتحي ٢٧ سنة أبوحماد اشتباة كسر بالفقرات العنقية، سمير إسماعيل درويش ٢٧ سنة أبوحماد اشتباة كسر بالساق اليسري، سعيد محمد نجيب ٥٣ سنة أبو حماد نزيف من الأذن واشتباه كسر بالساق اليمني.

من جهته وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الاسعاف، بدفع  ١٥ سيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث لنقل المصابين إلي أقرب مستشفي.


تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

IMG-20220123-WA0046
IMG-20220123-WA0046
IMG-20220123-WA0045
IMG-20220123-WA0045
IMG-20220123-WA0044
IMG-20220123-WA0044
IMG-20220123-WA0043
IMG-20220123-WA0043
الاسماعيلية الاخبار اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية في الزقازيق

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بـ كفر الشيخ

رفع 13040 طن قمامة ومخلفات بالشرقية خلال شهر

ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث طريق أسوان أبو سمبل

أورمان الشرقية تشارك في المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالكشف على 800 مريض

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة واحتراقها على الطريق الحر

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإزالة التعديات بالشرقية

ترشيحاتنا

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواصل التوهج ويدك شباك كريستال بالاس بثلاثية

جامعة عين شمس تكشف موقف الاعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول

نقل التجارب المصرية الناجحة.. الرعاية الصحية تكرم 25 سفيرًا أفريقيًا

تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فورد 2022 في الكويت

التنظيم والإدارة: إنتهاء هيكلة 26 وزارة ضمن مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

5 سلع لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إرجاعها .. اعرفها

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال.. الإفتاء تجيب

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لموسيماني عقب تصريحاته الأخيرة

تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| القوات المسلحة تنتهي من الهوية البصرية لمحافظة أسوان

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

أسباب الطلاق .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الظاهرة

مركز التنبؤ بالري: استمرار انخفاض درجات الحراره لتصل الي 6 درجات ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ