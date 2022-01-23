انفجار الإطار الخلفي.. أول صور لانقلاب سيارة عمال على طريق الإسماعيلية الزراعي

لقي عاملان مصرعهما وأصيب ١٣ آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وحصل موقع صدى البلد علي أول صور للحادث الأليم، من جهتها كشفت مصادر مطلعة أن سبب وقوع الحادث، انفجار الإطار الخلفي للسيارة.



كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارا يفيد مصرع شخصين بينهم طفل ونقل جثمانه الي مستشفي التل الكبير، وإصابة ١٣ آخرين نقلوا الي مستشفي التل الكبير والمجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم بإصابات تنوعت بين الكسور والكدمات والسحجات والجروح.



وأشارت التحقيقات الأولية إلي أن سبب وقوع الحادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم ٦٩٥١ ر ل ب مصر، بطريق الزقازيق الزراعي أمام كوبري البعالوة.



وكشفت مصادر طبية أن من بين ضحايا الحادث طفلين هما " محمد اسلام عبد اللاه، ٩ سنوات، متوفي، حسن مصطفي نبيل، ٤٥ سنة، متوفي.



وبالمتابعة من المركز الاقليمي للشبكة الوطنية مع غرف العمليات تبين إصابة كلا من

أحمد حسن مصطفي ٤٥ سنة، مقيم بابوحماد، مصاب بكدمات وسحجات، يوسف محمد نجيب ٩ سنوات، أبوحماد، كدمات وسحجات، محمد احمد محمد عبد المقصود ٣١ سنة أبوحماد اشتباة كسر بالعمود الفقري، أحمد خالد نجيب السيد ٢٠ سنة أبوحماد كدمات وسحجات، محمد السيد محمود السيد ٣٨ سنة أبوحماد اشتباه كسر بالساعد الأيمن، محمود عبد الستار زكي محمد ٢٦ سنة أبوحماد جرح قطعي أعلي الركبة اليمنى ١٥ سم واشتباة خلع بالكتف الأيسر، خالد عطيه نجيب ٤٠ سنة أبو حماد اشتباة كسر بالساعد الأيمن وجروح متفرقة بالرأس، مصطفي خالد عطيه ١٨ سنة أبوحماد كدمات وسحجات، خالد عبد الستار زكي ٢٨ سنة أبوحماد اشتباه كسر بالساعد الأيمن، رضا محمد حسين ٢٨ سنة أبوحماد كدمات وسحجات، حمادة محمد فتحي ٢٧ سنة أبوحماد اشتباة كسر بالفقرات العنقية، سمير إسماعيل درويش ٢٧ سنة أبوحماد اشتباة كسر بالساق اليسري، سعيد محمد نجيب ٥٣ سنة أبو حماد نزيف من الأذن واشتباه كسر بالساق اليمني.



من جهته وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الاسعاف، بدفع ١٥ سيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث لنقل المصابين إلي أقرب مستشفي.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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