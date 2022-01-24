الدوري الإسباني.. برشلونة يخطف الفوز من ديبورتيفو ألافيس

تغلب فريق برشلونة، على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في مباراة الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني.



وتمكن البارسا من تحقيق الانتصار، بفضل جاء في الدقيقة الـ 87، بعد كرة مرفوعة باتجاه فيران توريس داخل منطقة الجزاء، الذي مهدها أمام فرانكي دي يونج أمام المرمى، ليسددها اللاعب الهولندي في الشباك.



وبذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة، ويرتقي إلى المركز الخامس، أما ألافيس فهو يحتل المركز التاسع عشر "قبل الأخير" وفي جعبته 17 نقطة.



ويتكون تشكيل برشلونة من:

تير شتيجين، ديست، جيرارد بيكيه، أراوخو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرانك دي يونج، فيران توريس، لوك دي يونج، عبد الصمد الزلزولي.