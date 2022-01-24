بواليا: أدرس عروض مصرية وخارجية.. وهذه حقيقة عودتي للأهلي

صرح والتر بواليا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من فترة إعارة في الدوري التركي، بإن إمكانية البقاء مع الفريق غير ممكنة، كما أوضح أنه يدرس العروض المتاحة حاليا.

وقال بواليا في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "هناك العديد من العروض في الدوري المصري وخارجه، ولا يمكن أن اكشف عن اسم النادي الذي سأنتقل له".

وتابع: "لا أهتم بالبلد الذي سألعب له في الخطوة المقبلة، لكني أفكر في البداية أن اتخذ الخطورة المناسبة لمسيرتي الكروية".

وأضاف: "أفكر في البعد المادي لخطوتي المقبلة، لكني في المرحلة المقبلة أحرص أن يكون النادي الذي ألعب له مستقل على المستوى الفني".

أما عن إمكانية مواجهة البقاء في الأهلي فقال: "لا يمكن أن أعود للأهلي في ظل وجود إصابات بالفريق حاليا، لأن هذا غير متاح بسبب عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي".

ويمتلك الأهلي في قائمة الفريق 5 لاعبين أجانب هم؛ علي معلول، أليو ديانج، بدر بانون، بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، ولا يحق للفريق إضافة أي لاعب آخر.ويحتاج الأهلي للبحث عن العرض المناسب سواء بالبيع أو الإعارة من أجل والتر بواليا خلال الفترة المقبلة.