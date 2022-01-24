عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بواليا: أدرس عروض مصرية وخارجية.. وهذه حقيقة عودتي للأهلي

والتر بواليا
والتر بواليا

صرح والتر بواليا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من فترة إعارة في الدوري التركي، بإن إمكانية البقاء مع الفريق غير ممكنة، كما أوضح أنه يدرس العروض المتاحة حاليا.

وقال بواليا في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "هناك العديد من العروض في الدوري المصري وخارجه، ولا يمكن أن اكشف عن اسم النادي الذي سأنتقل له".

وتابع: "لا أهتم بالبلد الذي سألعب له في الخطوة المقبلة، لكني أفكر في البداية أن اتخذ الخطورة المناسبة لمسيرتي الكروية".

وأضاف: "أفكر في البعد المادي لخطوتي المقبلة، لكني في المرحلة المقبلة أحرص أن يكون النادي الذي ألعب له مستقل على المستوى الفني".

أما عن إمكانية مواجهة البقاء في الأهلي فقال: "لا يمكن أن أعود للأهلي في ظل وجود إصابات بالفريق حاليا، لأن هذا غير متاح بسبب عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي".

ويمتلك الأهلي في قائمة الفريق 5 لاعبين أجانب هم؛ علي معلول، أليو ديانج، بدر بانون، بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، ولا يحق للفريق إضافة أي لاعب آخر.ويحتاج الأهلي للبحث عن العرض المناسب سواء بالبيع أو الإعارة من أجل والتر بواليا خلال الفترة المقبلة.

والتر بواليا النادي الأهلي الدوري التركي الدوري المصري اليو ديانج علي معلول

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالأقصر.. صور

بعد تكريمه من الرئيس السيسي.. والد الشهيد مجند أيمن: سعيد إن ابني مات شهيدا ونفسي أموت زيه

الصحة: تسجيل 1603 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و38 وفاة

بواليا: أدرس عروض مصرية وخارجية.. وهذه حقيقة عودتي للأهلي

عامر حسين: لم نحدد ملعب مباراة منتخب مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

بعد لقاء وزيري الخارجية الروسي والأمريكي.. هل ستنتهي الأزمة في أوكرانيا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا .. الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ