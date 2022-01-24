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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمثالان جدد لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

صدى البلد

تلقي الصحف الغربية الضوء دومًا على الاكتشافات الأثرية التي تستخرج من باطن الحضارة المصرية القديمة، وكان من بينها الاكتشاف الأخير الذي تصل إليه علماء الآثار، وهو زوج من تماثيل أبو الهول العملاقة من الحجر الجيري أثناء التنقيب في معبد أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر القديمة منذ حوالي 3300 عام، وكان جد توت عنخ آمون.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصور التماثيل الفرعون مرتديا غطاء رأس على شكل نمس ولحية ملكية وقلادة عريضة.

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بعد مزيد من التحليل ، عثر الفريق على نص "حبيب آمون رع" على صدر أبو الهول، وعثر فريق الآثار المصري الألماني ، بقيادة هوريج سوروسيان ، على التماثيل الضخمة مغمورة بالمياه في المبنى الجنائزي المعروف باسم "معبد ملايين السنين".

ويقع المعبد في مدينة الأقصر بمصر، والتي تشتهر بأقدم وأقدم المواقع المصرية، إلى جانب كونها موطنًا لوادي الملوك.

عثر عليهم جنبا إلى جنب مع تماثيل أبي الهول التي يبلغ طولها 26 قدمًا ، اكتشف الفريق أيضًا ثلاثة تماثيل سليمة تقريبًا للإلهة سخمت، المدافعة الشبيهة بالأسد لإله الشمس رع وبقايا قاعة كبيرة ذات أعمدة، وزينت جدران القاعة بمناظر احتفالية وطقوسية.

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وأكد حوروسيان، على أهمية هذا الاكتشاف، حيث يؤكد أبو الهول وجود بداية طريق الموكب حيث تقام احتفالات عيد الوادي الجميل كل عام.

كان هذا الحدث السنوي وقتًا يمكن فيه للناس زيارة أحبائهم المتوفين وتقديم الهدايا لهم، وقد تم الاحتفال به فقط في مدينة طيبة القديمة.

 

معبد

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