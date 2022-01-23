الكشف عن أجمل مومياء فرعونية| فيديو

كشف الطب الشرعي عن حقيقة وجه مومياء ماتت منذ حوالي 2600 عام ، و هي "سيدة شابة جميلة" كانت تتسم بعيون بنية عميقة وأسنان علوية بارزة قليلاً.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أمضى العلماء شهورًا في إعادة بناء ما يسمونه أشهر مومياء مصرية في سويسرا والمعروفة باسم شيب أون إيزيس، أو شيبينيز ، باستخدام التصوير المقطعي المحوسب والبيانات المورفولوجية من هيكلها العظمي.

وجه المومياء افتراضياً

تم العثور على المومياء “شيبينيز ” في عام 1819 في الدير البحري ، وهو مجمع شهير للمعابد الجنائزية والمقابر الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل في مصر ، قبل أن يتم نقلها إلى سويسرا في عام 1820.

وأوضحت الصحيفة أن رفات المومياء الشهيرة محفوظة حاليًا في مكتبة دير ساو جالو ، في مدينة سانت جالن السويسرية.

وأفادت الصحيفة أن النقوش الموجودة على تابوت المومياء تشير إلى أنها تنتمي إلى عائلة ثرية من الطبقة العليا وأنه كان من الممكن أن تحصل على درجة معينة من التعليم الرسمي خلال وجودها في القرن السابع قبل الميلاد.

وجه المومياء افتراضياً

وأشارت الصحيفة إلى أن المومياء كانت تنتمي لابنة كاهن في مدينة طيبة ، وفقًا للخبراء ، وعاشت في أواخر الفترة ، أوائل الأسرة السادسة والعشرين قبل وفاتها بحلول عام 610 قبل الميلاد، ومع ذلك ، لا يمكن تحديد اسم أو مهنة زوج شيب إن إيزيس أو ما إذا كانت قد أنجبت أطفالًا أم لا.



فيما تم تنفيذ مشروع إعادة بناء وجه المومياء افتراضياً من قبل مركز أبحاث FAPAB في صقلية وجامعة Flinders في أستراليا بالتعاون مع Cicero Moraes ، أحد مصممي تقنية الـ3d من البرازيل.