صابر الرباعي يحتفل بفوز المتخب التونسي عبر "إنستجرام"..شاهد

أحتفل الفنان التونسي صابر الرباعي بفوز المنتخب التنسي علي نظيرة الأرجنتين في مبارة التاهيل لكاس الأمم الأفريقية عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"

ونشر صابر فيديو له من داخل منزلة وهو يحي المنتخب التونسي ،وعلق قائلاُ :" مليون مبروك لنسور قرطاج فريق بلادي تونس 🇹🇳😍 التأهل لدور الـ8 الليلة وان شاء الله البطولة 💪🏻"

مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :" الف مبروووووك للشعب التونسي الحبيب🇮🇶❤🇹🇳"،" الف الف مبروووووووووك لنسور قرطاج 🇹🇳🇱🇾🇹🇳🇱🇾🇹🇳🇱🇾🇹🇳🇱🇾"