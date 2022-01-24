حازم إمام: أسافر الكاميرون الأربعاء لدعم المنتخب .. وهذا موقفنا من تسريب عقد كيروش

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أنه سيسافر يوم الأربعاء المقبل للكاميرون لدعم منتخب مصر في لقاء كوت ديفوار بدور الـ16 لأمم إفريقيا بالكاميرون.



وقال حازم في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc: "عدت من رحلة عمل في الخارج وسوف أجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة غدا قبل السفر الأربعاء لدعم المنتخب في مباراة كوت ديفوار".



وتطرق حازم للحديث عن موقف اتحاد الكرة من تسريب عقد البرتغال كارلوس كيروش مدرب المنتخب، حيث علق: "من الواجب احترام بنود أي تعاقد والتعامل باحترافية في كل الأمور".



وأتم: "بعد ما حدث لن يتحدث مستقبلا أي مسؤول في الأمور التعاقدية سوى من خلال القنوات الشرعية".