تفاصيل  برنامج التمويل العقاري من بنك saib ..خدمات

حرصا من بنك saib علي المشاركة المستمرة في جميع الأنشطة التي تفيد المجتمع و متوسطي الدخل فقد شارك البنك في مبادرة البنك المركزي لتمويل و شراء وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.

- الحد الأقصى للسعر للوحدة السكنية هو 2.500.000 جنيه مصري.

- التمويل متاح للموظفين (القطاع العام / الخاص) ، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة

- يمكن التمويل في مختلف محافظات مصر ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة

- يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 80٪ من قيمة العقار.

فترة التمويل تصل إلى 20 سنة

- معدل عائد متناقص 8٪ (قسط ثابت طوال فترة التمويل)

- إمكانية الجمع بين دخل الزوج / الزوجة

- يجب ألا تتجاوز قيمة جميع الالتزامات المالية مع القسط العقاري 40٪ من اجمالي الدخل

- تأمين على الحياة والعجز الكلي خلال فترة التمويل.

- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعمر العميل عند استحقاق القسط الأخير 60 عامًا للموظفين و 65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

الدخل الشهري للفرد

- يجب ألا يقل الدخل الفردي عن 4500 جنيه ولا يتجاوز 40,000 جنيه

الدخل الشهري للاسرة: يجب ألا يقل دخل الأسرة عن 6,000 جنيه ولا يزيد عن 50,000 جنيه