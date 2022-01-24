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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل  برنامج التمويل العقاري من بنك saib ..خدمات

صدى البلد

 حرصا من بنك saib علي المشاركة المستمرة في جميع الأنشطة التي تفيد المجتمع و متوسطي الدخل فقد شارك البنك في مبادرة البنك المركزي لتمويل و شراء وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.

- الحد الأقصى للسعر للوحدة السكنية هو 2.500.000 جنيه مصري.

- التمويل متاح للموظفين (القطاع العام / الخاص) ، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة
- يمكن التمويل في مختلف محافظات مصر ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة

- يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 80٪ من قيمة العقار.

فترة التمويل تصل إلى 20 سنة

- معدل عائد متناقص 8٪ (قسط ثابت طوال فترة التمويل)

- إمكانية الجمع بين دخل الزوج / الزوجة 
- يجب ألا تتجاوز قيمة جميع الالتزامات المالية مع القسط العقاري 40٪ من اجمالي الدخل

- تأمين على الحياة والعجز الكلي خلال فترة التمويل.

- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعمر العميل عند استحقاق القسط الأخير 60 عامًا للموظفين و 65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة
الدخل الشهري للفرد

- يجب ألا يقل الدخل الفردي عن 4500 جنيه ولا يتجاوز 40,000 جنيه
الدخل الشهري للاسرة: يجب ألا يقل دخل الأسرة عن 6,000 جنيه ولا يزيد عن 50,000 جنيه

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