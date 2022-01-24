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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكمها بمعاقبة صاحب محل إكسسوارات بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " عبد الله . ر " 26 سنة صاحب محل إكسسوارات، مقيم بإحدى قرى المركز، بالإتجار فى المواد المخدرة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 22225 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

في سياق آخر ، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة ٦٥ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٧ ألف و٤٥٧ متر مباني و٧٢ فدان و٤ قيراط بمراكز ومدن المحافظة..تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة ٤٦ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٧ ألف و٤٥٧ متر مباني و١٩ حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بمساحة ٧٢ فدان و٤ قيراط و٢ سهم بمراكز (أولاد صقر - كفر صقر -  الحسينية - أبو حماد - الزقازيق – ههيا – منيا القمح - ديرب نجم - بلبيس - فاقوس – الإبراهيمية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المخدرات السجن الشرقية ضبط مخدرات الزقازيق الجنايات المشدد النيابة العامة

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