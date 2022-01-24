الجيزة تضبط وتزيل مخالفات بناء على أراضي زراعية بقرية أبو صبر بالبدرشين

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين من ضبط مخالفة بناء على أرض زراعية أثناء عملية الحفر لوضع قواعد وأساسات سور على مساحة ١٨٨٠م بقرية أبو صير بمركز البدرشين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مواجهة التعديات علي الاراضي الزراعية ومخالفات البناء وازالتها على الفور وفى مهدها قبل استفحال المخالفة.

وقد قامت محافظة الجيزة وبمتابعه من محمود زين رئيس مركز البدرشين بإزالة كافة المخالفات وردم أعمال الحفر والمصادرة الفورية لمواد البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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