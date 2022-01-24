عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تضبط وتزيل مخالفات بناء على أراضي زراعية بقرية أبو صبر بالبدرشين

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين من ضبط مخالفة بناء على أرض زراعية أثناء عملية الحفر لوضع قواعد وأساسات سور على مساحة ١٨٨٠م بقرية أبو صير بمركز البدرشين.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مواجهة التعديات علي الاراضي الزراعية ومخالفات البناء وازالتها على الفور وفى مهدها قبل استفحال المخالفة.

 

وقد قامت محافظة الجيزة وبمتابعه من محمود زين رئيس مركز البدرشين  بإزالة كافة المخالفات وردم أعمال الحفر والمصادرة الفورية لمواد البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

IMG-20220124-WA0064
IMG-20220124-WA0064
IMG-20220124-WA0063
IMG-20220124-WA0063
IMG-20220124-WA0062
IMG-20220124-WA0062
IMG-20220124-WA0061
IMG-20220124-WA0061
IMG-20220124-WA0060
IMG-20220124-WA0060
IMG-20220124-WA0058
IMG-20220124-WA0058
IMG-20220124-WA0057
IMG-20220124-WA0057
IMG-20220124-WA0056
IMG-20220124-WA0056
IMG-20220124-WA0055
IMG-20220124-WA0055
الجيزة محافظ الجيزة مخالفات البناء محافظة الجيزة الأراضى الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي مدينة البدرشين

ترشيحاتنا

كُتب بالدم ولُحّن في مصر.. قصة أعظم نشيد وطني للجزائر وسر مطالبة فرنسا بتغييره

ألمانيا.. جرحى في إطلاق نار داخل جامعة وانتحار المنفذ

صعوبة التسجيل بالامتحانات بالخارج .. طلب إحاطة عاجل لـ وزير التعليم

مدبولي : استمرار العمل مع الجمعيات الأهلية لتوفير سكن كريم لأهالينا بالقرى

بسبب فيب شيشة.. حريق يلتهم غرفة نوم كاملة| صور

القصير: الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس لزراعة القصب بنظام الشتلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميني باص بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

درجات الحرارة تحت الصفر .. موعد انتهاء موجة الصقيع

الأرصاد: سقوط أمطار على المناطق الشمالية.. وموجة شديدة البرودة بدءا من الأربعاء

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

ضبط طالب ابتز طالبة بالصف الثالث الإعدادي في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

داعية إسلامي يفسر كيف يعرف الدجّالون أسرار الأشخاص | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ