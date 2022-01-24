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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الأردني ينفي تأجيل موعد توقيع اتفاقية نقل الكهرباء إلى لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، صالح الخرابشة، تأجيل موعد توقيع اتفاقية نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وأشار في حديث لموقع "هلا أخبار"، إلى أن الاتفاقية ستوقع يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا عدم صحة المعلومات بشأن تأجيل موعد توقيع الاتفاقية نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وفي سياق متصل، رجح وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، التوقيع على إيصال الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان، بعد أسبوعين.

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وقال في حديثه لـ"هلا أخبار"، إنه جرى الاتفاق على جميع البنود مع الجانب المصري مع تبقي اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

ولفت فياض، إلى أن بلاده حصلت على رسالة تطمينية من الإدارة الأمريكية بعدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على المتعاقدين بنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان وكذلك الغاز المصري.

وتنص الاتفاقية على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

وستكون شركة الكهرباء الوطنية الجهة الممثلة عن الأردن للتوقيع على اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية.

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