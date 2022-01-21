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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان: نضع اللمسات الأخيرة لاستيراد الغاز من مصر وتوقيع الاتفاق في الربيع

لبنان يكشف تفاصيل
لبنان يكشف تفاصيل استيراد الغاز من مصر

كشف وزير الطاقة في لبنان، وليد فياض، تفاصيل مباحثات استيراد الغاز المصري، معلنا أن بلاده ستوقع اتفاقا مع الأردن الأسبوع المقبل، ‏لتوصيل الكهرباء عبر سوريا، للمساعدة في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي.‏

وقال فياض في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن الحكومة اللبنانية تدرس محادثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن وسوريا ولبنان.

وأضاف أن "لبنان ومصر تقومان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التجارية حتى يتسنى للجانبين توقيع اتفاق بحلول الربيع".

وأكد أن لبنان يأمل من خلال استيراد الكهرباء الأردنية والوقود العراقي والغاز المصري زيادة إنتاج الكهرباء إلى 8 وإلى 10 ساعات يوميا في الأشهر المقبلة.

وأوضح فياض أن "استيراد الكهرباء من الأردن سيكلف نحو 200 مليون دولار سنويا، فيما يكلف استيراد الغاز من مصر نفس المبلغ تقريبا".

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وكشف الوزير اللبناني عن أن لبنان سيوقع اتفاقا مع الأردن الأسبوع المقبل، موضحا أن "الصفقة مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص من الكهرباء التي تنتجها مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".

وأشار إلى أن "وفدا أردنيا سيوقع الاتفاق في بيروت، يوم الأربعاء المقبل، وذلك قبل التوجه إلى دمشق، حيث من المقرر أن يوقع مسؤولون أردنيون ولبنانيون اتفاق عبور مع سوريا".

وقال فياض إن "الصفقة ستزود لبنان بما يصل إلى 250 ميجاوات من الكهرباء نهارا، و150 ميجاوات ليلا، أي ما يعادل ساعتين إضافيتين من الكهرباء".

ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع الأردن في الوقت الذي يكافح فيه لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية، انقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة.

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