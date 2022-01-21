لبنان تتعرض لـ منخفض جوي

توّقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني فى لبنان، أن "يكون الطقس غداً قليل الغيوم إجمالاً مع إرتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح".

وتوقعت الأرصاد اللبنانية، أن يسود طقس مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت حيث سنتأثر بمنخفض جويّ متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم الجمعة غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لبعض المتساقطات الخفيفة خاصة في المناطق الشمالية.

وحذرت الأرصاد اللبنانية من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 1000 متر خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى من يوم السبت.

كما من المتوقع أن يسود طقس السبت قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح و يرتفع معها موج البحر مع اقتراب المنخفض الجوي.

ويكون طقس الأحد غائم مع رياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س فترة قبل الظهر يرتفع معها موج البحر (3 امتار) لذا نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرقات. يتشكل ضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية تساقط حبات من البرد وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 م و يتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا الـ1000 م وما دون في المناطق الشمالية.