بيلا حديد تعلن توقفها عن شرب الخمور بعد فحوصات دماغية

أكدت بيلا حديد، عارضة الأزياء الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية ، أنها أصبحت تمتنع عن شرب الخمور و الكحوليات بعد إجرائها لفحوصات طبية أوضحت اثارها السلبية.

وقالت بيلا حديد في تصريحات لمجلة "InStyle" إنها امتنعت عن شرب الكحوليات منذ منتصف العام الماضي 2021، وأنها لا ترى نفسها تعود لها مرة أخرى".

أضافت :" خضعت لفحوصات دماغية ، واكتشفت آثار الكحول على دماغي، حيث قررت التوقف عن الشرب".

تابعت : "لا أشعر بالحاجة للكحوليات، لأنني أعرف كيف سيؤثر علي ذلك في الثالثة صباحا، عندما أستيقظ بقلق رهيب أفكر في هذا الشيء الوحيد الذي قلته قبل 5 سنوات عندما تخرجت من المدرسة الثانوية".

تسببت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد في حالة من القلق حول صحتها العقلية بعدما نشرته على انستجرام، ويوضح مدى سوء حالتها.

وتصدر اسم بيلا حديد محركات البحث في مصر وخارجها، بعدما نشرت فيديو لمتابعيها على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها داخل حجرتها باكية وتحدثت عن الانهيار النفسي والإرهاق.

بيلا حديد التي تبلغ من العمر 25 عاما تحدثت من قبل عن معاناتها مع الاكتئاب الشديد والقلق منذ أن كانت مراهقة بحسب موقع بي بي سي.

ونشرت حديد صورها مستشهدة بمقطع فيديو لويلو، ابنة الممثل الأمريكي ويل سميث وحديث الأخيرة عن أن الأشخاص كلهم لهم مشاعر متشابهة من الخوف والتوتر وعدم معرفة سبب وجودهم.

وكتبت حديد في تعليق مطول على صورها: "هذا إلى حد كبير كل يوم بالنسبة لي كل ليلة منذ بضع سنوات حتى الآن.. وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية. لأي شخص يكافح، يرجى تذكر ذلك. في بعض الأحيان، كل ما يجب أن تسمعه هو أنك لست وحدك. لذا مني لك، لست وحدك. أحبك، أراك، وأسمعك" بحسب موقع العربية.

في يناير الماضي أعلنت بيلا حديد أنها ستأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الوقت للتركيز على صحتها العقلية وحياتها الخاصة مثل الكثير من المشاهير.

جاء ذلك عقب الأزمة التي اندلعت في أسرتها بعد خلاف والدتها يولاند حديد مع حبيب شقيقتها جيجي حديد وانفصالهما وتحول القضية إلى المحاكم.

جيجي حديد وزين مالك

قالت مصادر إن زين مالك وجيجي حديد انفصلا بسبب مزاعم والدتها يولاندا حديد باعتدائه عليها بالضرب في منزله، في الوقت الذي أوضحت فيه عارضة الأزياء الشابة عبر ممثلها أنها لن تتحدث في الأمر وتركز حاليا على ابنتها الرضيعة.

زين مالك وجيجي حديد يتشاركان حضانة ابنتهما التي تبلغ من العمر 13 شهرا، وتعهد المغني الشهير بأنه سيبذل كل جهده لتجنب الدخول في صراع على حضانة خاي الصغيرة.

ويشعر مغني فريق وان دايركشن الذي يبلغ من العمر 28 عاما بقلق شديد حول مستقبل عائلته بسبب النزاع الذي وقع عقب زعم يولاند حديد 57 عاما، بأنه اعتدى عليها وضربها في منزله بولاية بنسلفانيا.

القلق الذي يشعر به زين مالك، ليس مصدره النزاع مع جيجي حديد 26 عاما على الحضانة فقط، فحتى لو أقرت عارضة الأزياء الشابة بدوره في الحضانة المشتركة، فمن حق يولاندا أن تتخذ ضده إجراء قانوني يحرمه من ابنته حال أثبتت الاعتداء.

ووفقا لتقارير صحفية فإن العلاقة بين زين مالك وجيجي حديد كانت متوترة منذ فترة خلال سنوات ارتباطهما، قبل الحادث مع يولاندا الذي أنهى هذه القصة الرومانسية التي تصدرت عناوين الصحف لفترة طويلة.

اتهمت يولاند حديد زين مالك بأربعة تهم في أوراق القضية التي حصلت عليها ديلي ميل، وتم تقديمها للمحكمة، من بينها ضربها ودفعها بقوة وإلقاء السباب عليها في منزله.