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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار فى القاهرة الأربعاء.. مركز تنبؤ الري يكشف خريطة الطقس الأيام المقبلة

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من  24 يناير إلى 27 يناير.

اليوم الاثنين 24 يناير :


من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى تتراوح بين 1-5مم .

توقعات سقوط الأمطار

يوم الثلاثاء 25 يناير:
 

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على  السواحل الشمالية الغربية ، تصل إلى 7 مم ، وتتعرض مناطق من سواحل الدلتا إلى سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم .

توقعات سقوط الأمطار

يوم الأربعاء 26 يناير : 


من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على  السواحل الشمالية تصل إلى 10 مم ، وتتعرض مناطق من  محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

توقعات سقوط الأمطار 

وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة كالتالى:

أخبار الطقس الاثنين 24 يناير:  

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أخبار الطقس  الثلاثاء 25 يناير:  

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

 نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أخبار الطقس الأربعاء 26 يناير:  

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الامطار التنبؤ الري سقوط امطار اخبار الطقس

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