الطماطم بـ3 جنيهات والبطاطس بـ 3 والبصل بـ4 والفلفل بـ12..أسعار الخضار بالأسواق..فيديو

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاحد في الأسواق ، ورصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق فيصل .

في البداية قال “عم محمود ” صاحب أحد محلات الخضروات بسوق فيصل، إن أسعار الخضروات تشهد انخفاضا نسبيا، حيث سجلت أسعار الكوسة 12 جنيها للكيلو، والبسلة 12 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو الطماطم3 جنيهات، وسعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات للكيلو والخيار 12 جنيها للكيلو و البطاطا 4 جنيهات للكيلو والفلفل بـ 12 جنيها.

وتابع: الفلفل الحامي 7 جنيهات للكيلو فيما سجل فلفل الألوان 16جنيها للكيلو، والليمون 12 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الثوم الصيني السايب 36 جنيها.