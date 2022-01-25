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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأ الآن طلاب الصف الثاني الثانوي آداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

و من المقرر أن يستمر الزمن المحدد لامتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

وحرص طلاب الصف الثاني الثانوي على الوصول الى المدارس قبل الامتحان بساعة لانهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكشف الحراري على الطلاب والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين طلاب والمعلمين.

التعليم : امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقية

وقررت وزارة التربية والتعليم ،عقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا بلجان مؤمنة ومراقبة ، طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

ويسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية ( اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية

ويقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة الامتحان على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون أسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و 30% منها مقالي

ويجوز  أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الاجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة. 

طارق شوقي: محدش هيقدر يغش بالتابلت

وأثارت فكرة السماح بالدخول بـ التابلت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الورقية جدلا واسعا ، حيث اعتبر أولياء الأمور هذا الإجراء خاطئ لأنه سيسهل عملية الغش وتبادل الإجابات بـ التابلت بين الطلاب داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه الانتقادات لوقف حالة الجدل المثار في هذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تتم على مستوى المدرسة وليست امتحانات قومية موحدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على ذلك لن يتمكن الطلاب من استخدام التابلت في الغش الإلكتروني مثلما يروج البعض .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية التابلت في المرحلة الثانوية ، تكمن في كونه المصدر التعليمي المحوري للطلاب ، حيث توفر وزارة التربية والتعليم للطلاب عبر اجهزة التابلت الكتب الرقمية ، وبنك المعرفة المصري ، وغيرها من التطبيقات التعليمية المتنوعة التي يمكن للطلاب استخدامها بدلا من الاعتماد على الكتب المدرسية كمصدر وحيد للمعلومة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الغش مسؤولية وقرار فردي ، مشددا على أن الخاسر الوحيد سيكون هو الطالب الغشاش الذي فقد فرصة التعلم والتدرب على الأسئلة الجديدة.

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