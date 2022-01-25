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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضباب وتدني الرؤية وغياب للأمطار.. تعرف على طقس السعودية اليوم

ارصاد السعودية
ارصاد السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والحدود الشمالية والباحة والشرقية والمدينة المنورة وعسير والجوف.

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وعشيرة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية كذلك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وتشمل الحالة الرايس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

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طقس السعودية اليوم.. سماء غائمة وضباب في هذه المناطق

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طقس السعودية اليوم.. سحب ممطرة وضباب في 5 مناطق

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