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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء يباشر عمله بعد شفائه من فيروس كورونا

وزير الكهرباء خلال
وزير الكهرباء خلال دخوله مقر الوزارة

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن شفاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة من فيروس كورونا.

وقال المصدر فى تصريح لـ صدى البلد  إن الوزير وصل إلى مقر الوزارة فى التاسعة صباحا بعد شفائه تمام من الفيروس الذى أصابه منذ بضعة أيام واستدعى العزل المنزلى للاطمئنان .

وتابع أن العاملين بالوزارة استقبلوا الوزير بالترحاب متمنين له دوام الصحة والعافية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف أنه مصاب بفيروس كورونا ولكن الأعراض خفيفة للغاية.

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريح لـ صدى البلد، أنه يخضع خضع للعزل المنزلي كأي مصاب بنزلة برد، يحتاج إلى الراحة بضعة أيام.

الدكتور شاكر حضر الاثنين قبل الماضي  الجلسة التشاورية  التي  نظمتها  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP 27،  مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP 26 والوفد المرافق له، وعدد من الوزراء، وهم: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و السفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لديها خططا طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية ان يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة 42٪ من مزيج الطاقة بحلول 2035، وتم تخصيص أكثر من 7 آلاف كم٢ لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتوليد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام 2023 إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة ، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليفا مهما في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف وزير الكهرباء إلى أننا نسعى أيضا لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات ، بالإضافة إلى العمل على استخدام ٣٠٠ ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

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