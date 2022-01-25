عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين عن أصحاب ولا أعز: الفنانة بتأدي دور ودي مش شخصيتها

صدى البلد

دعمت الفنانة ميرهان حسين ، صناع عمل فيلم أصحاب ولا أعز، بعد الهجوم عليهم في الفترة الأخيرة.

ونشرت ميرهان حسين ، صورة لبوستر الفيلم عبر صفحتها الشخصيه انستجرام ، وعلقت قائلة: "كل شخص حر في رأيه بس ليه نبقي عارفين الحقيقه وعاملين نفسنا مش عارفنها.. ليه بنبقي بنشوف أهوال في الحياة اللي احنا عايشنها ونعمل نفسنا مش شايفتها، وننتقد ونحكم علي ممثلة نجمة كلنا بنعشقها ، عشان دور ماعجبكش من وجه نظرك ، هي ممثلة بتأدي دور لشخصية مش طالعة توريك شخصيتها ".

وأعربت ميرهان حسين، عن سعادتها بتعاقدها للمشاركة بمسرحية «عائلة كازانوفا»، والمقرر عرضها في موسم الرياض الشهر المقبل، وتجرى بروفاتها حاليا على إحدى مسارح القاهرة قبل السفر إلى السعودية الشهر المقبل لعرضها هناك.

وقالت ميرهان حسين، إن مسرحية «عائلة كازانوفا» تضم نخبة من نجوم السينما والمسرح في مصر والوطن العربي على رأسهم حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سليمان عيد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وتعد هذه المسرحية ثاني تجارب ميرهان حسين المسرحية بعد مشاركتها بمسرحية «شمسية وأربع كراسي» التي تم عرضها على مسرح الساحل في الصيف وعرضت بعد ذلك في موسم الرياض.

يشار إلى أنه يعرض لميرهان حسين حاليا مسلسل «أنا وهى» من بطولتها مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، ومحمود البزاوى، وسلوى محمد على، وندى عادل، ومن تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز.

ترشيحاتنا

قرارعاجل من التعليم بشأن رسوم امتحانات طلاب السنة النهائية بالمدارس الرسمية الدولية

نتنياهو يرفض صفقة الإقرار بالذنب ويتعهد بالبقاء زعيما لحزب الليكود

مدبولي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة

السعودية تحذر المواطنين من ذروة موجة باردة جديدة تضرب المملكة

أستاذ المناهج: تعيين 30 ألف معلم حل سريع وحاسم للموقف الحالي

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

تحصيل 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية المطبقة للجدارات

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

السعودية.. تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد محمد التاجي على سخرية محمد رمضان؟

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ