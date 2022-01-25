ميرهان حسين عن أصحاب ولا أعز: الفنانة بتأدي دور ودي مش شخصيتها

دعمت الفنانة ميرهان حسين ، صناع عمل فيلم أصحاب ولا أعز، بعد الهجوم عليهم في الفترة الأخيرة.

ونشرت ميرهان حسين ، صورة لبوستر الفيلم عبر صفحتها الشخصيه انستجرام ، وعلقت قائلة: "كل شخص حر في رأيه بس ليه نبقي عارفين الحقيقه وعاملين نفسنا مش عارفنها.. ليه بنبقي بنشوف أهوال في الحياة اللي احنا عايشنها ونعمل نفسنا مش شايفتها، وننتقد ونحكم علي ممثلة نجمة كلنا بنعشقها ، عشان دور ماعجبكش من وجه نظرك ، هي ممثلة بتأدي دور لشخصية مش طالعة توريك شخصيتها ".

وأعربت ميرهان حسين، عن سعادتها بتعاقدها للمشاركة بمسرحية «عائلة كازانوفا»، والمقرر عرضها في موسم الرياض الشهر المقبل، وتجرى بروفاتها حاليا على إحدى مسارح القاهرة قبل السفر إلى السعودية الشهر المقبل لعرضها هناك.

وقالت ميرهان حسين، إن مسرحية «عائلة كازانوفا» تضم نخبة من نجوم السينما والمسرح في مصر والوطن العربي على رأسهم حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سليمان عيد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وتعد هذه المسرحية ثاني تجارب ميرهان حسين المسرحية بعد مشاركتها بمسرحية «شمسية وأربع كراسي» التي تم عرضها على مسرح الساحل في الصيف وعرضت بعد ذلك في موسم الرياض.

يشار إلى أنه يعرض لميرهان حسين حاليا مسلسل «أنا وهى» من بطولتها مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، ومحمود البزاوى، وسلوى محمد على، وندى عادل، ومن تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز.