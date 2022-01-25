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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إشادة بـ السيسي.. ممثل حكومة فلسطين يلتقي لجنة الإعمار المصرية في غزة

ممثل حكومة فلسطين
ممثل حكومة فلسطين يلتقي لجنة الاعمار المصرية في غزة

التقى نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، أعضاء اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة.


وجرى في اللقاء استعراض آخر التطورات في تنفيذ المشاريع المختلفة التي تضمنتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار قطاع غزة.

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وأبدى أبو عمرو تقدير الحكومة الفلسطينية لما جرى إنجازه على أرض الواقع حتى الآن، وللوتيرة السريعة التي يتم بها تنفيذ المشاريع.

وعبر باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والحكومة عن استعداد الجانب الفلسطيني لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في تسريع انجاز المشاريع المختلفة التي تقوم بها لجنة الإعمار.

وأشاد أبو عمرو بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني.

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