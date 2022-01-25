وزير قطاع الأعمال :التوصل لاتفاق نهائي لتصنيع أول سيارة كهربائية بمصر قريبا

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته اقتربت من الاتفاق مع شركة صينية لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر في مصانع شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام ، في تصريحات صحفية له على هامش توقيع شركة جسور اتفاقيات مع مقدمي الخدمات، اليوم الثلاثاء :"نحن في مفاوضات متقدمة مع شركتين صينيتين وتم التوافق على 7 بنود من بنود التعاقد من أصل 8 ، ولا يزال التفاوض حول بند واحد.

تابع وزير قطاع الأعمال العام: التقدم في المفاوضات يشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق نهائي قريبا وسيكون مع شركة صينية بالتأكيد لأن الصين أصبحت قبلة صناعة السيارات الكهربائية مضيفا المنافسة شرسة خارج الصين.