فوز أربعة من مصر والجزائر واليمن بمنح الدراسات العليا بالآثاريين العرب

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب فوز أربعة آثاريين، 2 من مصر وآثارية من الجزائر وآثارى من اليمن بمنح الدراسات العليا لشباب الآثاريين وذلك بعد اجتماع المجلس العلمى لصندوق دعم طلاب الدراسات العليا بالمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب الاثنين 24 يناير الجارى أون لاين برئاسة الدكتور حسين رمضان وبحضور كلًا من الدكتور محمد مصطفى والدكتور ياسر إسماعيل والدكتورة هناء عدلى والدكتور نادر عبد الدايم لفحص أوراق المتقدمين للمنح وقد أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بموافقة كل أعضائها.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن الفائزين من مصر هم رشا محمد هانئ حسن مهران عن رسالة دكتوراه بعنوان "إستراتيجيات الحفاظ على التراث الحضارى" وزينب محمد جودة عن رسالة ماجستير بعنوان "تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المؤثرة على منطقة كوم أوشيم الأثرية بالفيوم وإعادة تأهيلها".

كما فازت صارة عز الدين ابن عبد القادر من الجزائر عن رسالة دكتوراه بعنوان "فقه العمارة والعمران من خلال كتاب الفرسطائى وتطبيقاته فى القصور الصحراوية قصور غرداية ووادى أريغ نموذجًا – دراسة وصفية تحليلية" وفاز على أحمد مفتاح من اليمن عن رسالة ماجستير بعنوان " المعاملات اليومية فى اليمن القديم دراسة من خلال نقوش الزبور".

وأضاف الدكتور ريحان بأن مدة المنحة 15 شهر للماجستير تبدأ من تاريخ المنح وهى مخصصة للشباب حيث اشترطت على أن لا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا ولا تشمل المنح أعضاء الهيئة المعاونة في الجامعات والمعاهد، ولا يحق التقدم للمنحة لمرة ثانية لمن سبق له التقدم للصندوق ورفض أو حصل على منحة من الاتحاد مسبقًا ويقوم الصندوق بدعم الطلاب اللذين يتم اختيارهم إما بتوفير تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا أو بدعم مادي مع النشر في المجلة أو الاشتراك في أعمال المؤتمر لمرة واحدة يحدده المجلس العلمي للصندوق حسب مكان ونوع الدراسة.

ونوه إلى أن منح هذا العام حددت موضوعات تشمل الآثار والتراث الحضارى فى أوروبا وآسيا وتوثيق الاعتداءات على الآثار والتراث فى المواقع الأثرية التى تعرضت للتدمير فى البلدان التى شهدت صراعات مسلحة والآثار والتراث الفلسطينى خاصة القدس الشريف وفقه العمران والعمارة الإسلامية والترميم المعمارى والدقيق والمواقع الأثرية والمتاحف، وتقدم المنح للباحثين فى مجال الآثار على مستوى الوطن العربى.

وقد استوفى الفائزون الأوراق المطلوبة التى شملت خطة البحث كاملة معتمدة من الكلية أو المعهد وشهادة تفيد بقيد الطالب بإحدي الدرجات العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) بإحدى الجامعات أو المعاهد العربية وإرفاق ملخص بأهمية الموضوع لا يتجاوز 500 كلمة باللغة العربية والإنجليزية مع عرض مختصر (فيديو) لأهم أهداف الدراسة وثلاثة صور للمتقدم وخطابين تزكية من أستاذين مختصين في نفس المجال بخلاف المشرف وتقديم السيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأشقاء العرب وكانت أطروحاتهم ضمن الموضوعات التى حددها المجلس للمنحة.

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