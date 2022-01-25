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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جائزة البوكر للرواية العالمية تعلن مواعيد دورة عام 2022.. وزيادة مكافأة الجائزة

صدى البلد

حددت جائزة البوكر الدولية، the booker prize international ، الموجهة للرواية والترجمة، مواعيد الكشف عن القائمة الطويلة، والقائمة القصيرة، والإعلان عن الفائز بالجائزة، فى دورة عام 2022.


وذكرت أمانة الجائزة الدولية أنه سوف يتم الإعلان عن القائمة الطويلة المكونة من 13 رواية يوم الخميس 10 مارس، على أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة المكونة من ستة روايات في 7 أبريل، بينما يعلن الفائز بالجائزة الكبرى في 26 مايو 2022.

المعروف أن جائزة البوكر الدولية، the booker prize international تهتم بترجمة الرواية فى المقام الأول، وتقدر قيمة الجائزة المادية بـ50،000 جنيه إسترليني مقسمة بالتساوي بين المؤلف والمترجم.

وكشفت الجائزة فى بيان لها عبر موقعها الرسمى، أن دورة هذا العام، سوف تشهد زيادة قدرها 1000 جنيه إسترلينى عن السنوات السابقة، حيث سيتلقى المؤلفون والمترجمون المختارون 2500 جنيه إسترليني.

مشاركات منشورة

سوف تبحث لجنة تحكيم the booker prize international لعام 2022 عن أفضل عمل أدبى مترجم، والذي تم اختياره من بين المشاركات المنشورة في المملكة المتحدة أو أيرلندا في الفترة ما بين 1 مايو 2021 و 30 أبريل 2022.

وفى دورة عام 2021، فازت رواية "في الليل كل الدماء سوداء" At Night All Blood Is Black للكاتب الفرنسى ديفيد ديوب، والتى ترجمتها آنا موسكوفاكيس بجائزة البوكر الدولية.

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