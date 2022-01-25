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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في أول مشاركة لها.. جامبيا تحقق المفاجأة وتواجه الكاميرون في دور الـ 8

منتخب جامبيا
منتخب جامبيا

تأهل منتخب جامبيا إلي دور الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية عقب تحقيق الفوز على نظيره الغيني في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدور الـ 16.

وتعد أول مشاركة لمنتخب جامبيا في كأس أمم أفريقيا وتتأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .

وسوف يواجه منتخب جامبيا نظيره الكاميروني في دور الـ8 بعدما تغلب على جزر القمر 2-1 .

مواجهات ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

وتحددت أول مباراة في ربع النهائي بين تونس وبوركينا فاسو  حيث تأهل منتخب الخيول بعد التغلب على الجابون بركلات الجزاء، بينما صعدت تونس لهذا الدور بعد إقصاء منتخب نيجيريا.

وحقق منتخب جامبيا الفوز بهدف نظيف على غينيا بينما تأهلت الكاميرون عقب الفوز على جزر القمر

وتقام مباراة الكاميرون أمام جامبيا يوم السبت 29 يناير  في  السادسة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد جابوما

 وتقام مباراة تونس أمام بوركينا فاسو في نفس اليوم ، الساعة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد رومدي اديجا

وستقام مباراة الفائز من مصر وكوت ديفوار مع الفائز من المغرب ومالاوي يوم الأحد 30 يناير ، في تمام السادسة مساء علي ملعب أوليمبي

وتقام مباراة الفائز من السنغال مع الرأس الأخضر  والفائز من مالي وغينيا الاستوائية يوم الأحد 30 يناير 2022، في التاسعة مساء علي استاد جابوما 

مفاجأت الدور الاقصائي في أمم أفريقيا

انتهى دور المجموعات وتأهلت 16 منتخبات لثمن النهائي، وشهد مفاجأة كبيرة بخروج حامل اللقب المنتخب الجزائري من الدور الأول، بالإضافة إلى منتخب البلاك ستارز الذي أخفق في التأهل.

 

منتخب جامبيا غينيا كاس امم افريقيا الكاميرون ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بوركينا فاسو تونس

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