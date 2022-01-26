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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع قليلا في يناير

ثقة المستهلك الأميركي
ثقة المستهلك الأميركي تتراجع قليلا في يناير

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي قليلا خلال شهر يناير، مع تخطيط المزيد من المستهلكين لشراء منازل وسيارات وسلع معمرة أخرى حتى مع تراجع تفاؤلهم بشأن نشاط الأعمال وظروف سوق العمل في المستقبل القريب.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بس سي” فقد قالت مؤسسة كونفرانس بورد اليوم إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى قراءة عند 113.8 هذا الشهر من 115.2 في ديسمبر، وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 111.2 .

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وقالت لينفرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد في واشنطن "مؤشر الوضع الحالي تحسن، مما يشير إلى أن الاقتصاد دخل العام الجديد على أقدام صلبة، لكن التوقعات للآفاق النمو في الأجل القصير ضعفت، مما يشير إلى وتيرة معتدلة للنمو على الأرجح أثناء  الربع الأول من 2022 "

وأشارت فرانكو أيضا إلى زيادة في عدد المستهلكين الذين يخططون لشراء منازل وسيارات وأجهزة رئيسية أخرى على مدار الأشهر الستة القادمة. وقالت إن الانخفاض الطفيف في الثقة يعكس على الأرجح تزايد الإصابات بكورونا.

المؤشرات الاقتصادية الاقتصاد الأمريكي كورونا المستهلك

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