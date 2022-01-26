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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منشية مبارك بالزقازيق يستغيثون لردم ترعة العوجة

صدى البلد

ناشد أهالي منشية مبارك بجوار موقف المنصورة التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم ترعة العوجة، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

 

ويقول المواطن أحمد عمارة فى رسالته “نعانى من وجود ترعة العوجة  المارة داخل الكتلة السكنية فى منشية مبارك بجوار موقف المنصورة التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية وهذا الطريق عمومي  ومنطقة سكنية وموقف المنصورة”.

 

وأضاف “يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها ، إضافة إلى انتشار القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها”.

 

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الترعة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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