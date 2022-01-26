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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا بعد أوميكرون.. توقعات العلماء في 2022.. كل ما تريد معرفته عن الأزمة القلبية بعد وفاة ياسر رزق

كورونا
كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

الكشف عن أسباب اختلاف تأثر الأشخاص بفيروس كورونا

أفاد فريق من الباحثين الذين تابعوا أكثر من 200 مريض لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد تشخيصهم لـ فيروس كورونا أنهم حددوا العوامل البيولوجية التي قد تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بـ عدوي كورونا لفترة طويلة

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

رحل الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق، عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء إثر أزمة قلبية مفاجئة

 

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للرجال.. 3 فوائد صحية لـ القرنفل

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للسيدات.. تناول بذور الكزبرة يحميك من عدة أمراض

 

ماذا بعد أوميكرون.. توقعات العلماء في 2022

توقع العلماء في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"cdc"،  أن يقل انتشار متحور أوميكرون مع الوقت رغم انه شديد العدوى.

وأشار العلماء إلى أن نسبة انتشار أوميكرون في المستقبل كبيرة جدًا، حيث انخفضت الحالات بنسبة 10٪ على الأقل مقارنة بالأسبوع الماضي في عدد من البلدان، وذلك وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

تتميز الشقق الصغيرة بمزاياها الخاصة - إيجار أقل ، وقربها من مناطق وسط المدينة الصاخبة ، وسحر مريح لا يمكن تعويضه.

مهما كانت مساحتك صغيرة ، يمكن أن تبدو أنيقة سواء كنت تملكها أو تستأجرها. سواء كنت تبدأ في شقة استوديو أو تفضل أسلوب حياة أكثر بساطة في شقتك الصغيرة ، فلن تضطر إلى التضحية بالأناقة

كورونا أسباب الازمة القلبية اعراض الازمة القلبية اوميكرون اخبار الصحة

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