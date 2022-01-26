نشرة المرأة والصحة.. ماذا بعد أوميكرون.. توقعات العلماء في 2022.. كل ما تريد معرفته عن الأزمة القلبية بعد وفاة ياسر رزق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أفاد فريق من الباحثين الذين تابعوا أكثر من 200 مريض لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد تشخيصهم لـ فيروس كورونا أنهم حددوا العوامل البيولوجية التي قد تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بـ عدوي كورونا لفترة طويلة

رحل الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق، عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء إثر أزمة قلبية مفاجئة

توقع العلماء في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"cdc"، أن يقل انتشار متحور أوميكرون مع الوقت رغم انه شديد العدوى.

وأشار العلماء إلى أن نسبة انتشار أوميكرون في المستقبل كبيرة جدًا، حيث انخفضت الحالات بنسبة 10٪ على الأقل مقارنة بالأسبوع الماضي في عدد من البلدان، وذلك وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

تتميز الشقق الصغيرة بمزاياها الخاصة - إيجار أقل ، وقربها من مناطق وسط المدينة الصاخبة ، وسحر مريح لا يمكن تعويضه.

مهما كانت مساحتك صغيرة ، يمكن أن تبدو أنيقة سواء كنت تملكها أو تستأجرها. سواء كنت تبدأ في شقة استوديو أو تفضل أسلوب حياة أكثر بساطة في شقتك الصغيرة ، فلن تضطر إلى التضحية بالأناقة