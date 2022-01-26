حقيقة انتقال متحور أوميكرون من خلال العين.. المصل واللقاح تكشف

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن حقيقة انتقال متحور أوميكرون للعين، قائلا: إن أوميكرون ينتقل عن طريق الأنف لأن هناك أغشية مخاطية، والعين أيضا لديها أغشية مخاطية عند العطس، مشيرا إلى أن العين من الممكن أن تكون أحد مداخل دخول هذا الفيروس.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا الأمر لم يكن شائع فى متحورى دلتا ودلتا بلس، موضحا أن سرعة انتشاره جعلت أعراضه قد تكون مختلفة نوعا ما وتصيب الجهاز التنفسي العلوي، ومن ضمنها الأنف والحنجرة والأغشية المخاطية للعين.

وتابع أن متحورى دلتا ودلتا بلس مازالوا موجودين ويصاب به بعض الأشخاص، لافتا إلى أن اوميكرون قد يصيب الجهاز التنفسي السفلي، معقبا: "عندنا مزيج من المتحورين.. وبالتالي على الناس متأمنش الإصابة وتعتبر أى دور بسيط أوميكرون.. لأنه من الممكن أن يصيب الرئة".