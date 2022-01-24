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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال.. 3 فوائد صحية لـ القرنفل

القرنفل
القرنفل

الأعشاب والتوابل لها فوائد علاجية عديدة؛ لأنها مليئة بالمركبات الحيوية الأساسية مثل المنشطات، والفلافونويد، والعفص، والصابونين، والتربين، والقلويدات، وأحد هذه التوابل الصحية هو القرنفل.

القرنفل من التوابل المستخدمة على نطاق واسع مع مضادات الفطريات ومضادات الجراثيم والفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضاد للسرطان والعديد من الخصائص الأخرى.

 

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فوائد القرنفل للرجال

1. يمنع الأمراض التنكسية 

تعتبر الأمراض التنكسية مثل الزهايمر والخرف من أمراض الشيخوخة الشائعة، ومع ذلك، فإن انتشار هذه الأمراض لدى الرجال أكثر قليلاً مقارنة بالنساء بسبب عوامل مثل إدمان الكحول والتدخين ونمط الحياة المستقرة، يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والتي قد تساعد في منع الالتهاب المزمن وتلف خلايا الدماغ بسبب الجذور الحرة وبالتالي منع تكوين بيتا أميلويد الذي يعد العوامل الرئيسية المسببة للأمراض التنكسية .

2. جيد لصحة الأسنان 

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للالتهاب والتهاب اللثة، إنه مفيد لصحة الأسنان من نواح كثيرة، لا يساعد القرنفل في تثبيط ميكروبات الفم فحسب ، بل قد يمنع أيضًا التهابات اللثة والالتهابات والألم. 

كما أنه مفيد لرائحة الفم الكريهة ويقي من مخاطر الإصابة بأمراض الأسنان مثل التهاب دواعم السن، يمكن أن يكون استهلاك هذه التوابل الصحية مفيدًا لصحة الأسنان بشكل عام. 

3. يمنع مخاطر ارتفاع ضغط الدم 

حسب الدراسات ، فإن انتشار ارتفاع ضغط الدم أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء، يحتوي القرنفل على أنشطة وقائية للقلب. 

ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين الدم في جميع أنحاء الجسم، والحفاظ على صحة عضلات القلب، إلى جانب تعزيز المناعة، قد تساعد هذه الأنشطة في خفض ضغط الدم وبالتالي تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم

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