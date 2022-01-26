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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

صدى البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس  باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائلا للبرودة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد..بينما يكون الطقس شديدة البرودة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على كافة الأنحاء.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، ستتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متُقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات مُتقطعة ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 15 06
الاسكندرية 15 09
وادى النطرون 14 08
طنطا 15 07
شبين الكوم 15 07
دمنهور 15 07
بلطيم 15 08
مطروح 13 08
السلوم 15 08
سيوة 14 03
بورسعيد 15 08
دمياط 15 08
الزقازيق 15 08
المنصورة 14 08
الاسماعيلية 15 08
السويس 15 08
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 15 08
نخل 12 01
نويبع 16 11
طابا 15 10
كاترين 05 03-
الطور 16 10
شرم الشيخ 17 11
الغردقة 16 11
مرسى علم 18 10
الفيوم 15 04
بنى سويف 15 04
المنيا 14 03
أسيوط 14 03
سوهاج 15 04
قنا 15 05
الأقصر 16 06
أسوان 17 07
ادفو 17 07
أبوسمبل 17 07
الوادى الجديد 15 05
شلاتين 17 10
ابو رماد 18 10
حلايب 18 11
رأس حدربة 17 10


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 25 16
المدينة 19 09
الرياض 24 09
المنامة 23 16
ابوظبى 26 16
الدوحة 25 17
الكويت 21 06
دمشق 08 00
بيروت 14 11
عمان 06 04
القدس 07 05
غزة 13 09
بغداد 15 04
مسقط 25 20
صنعاء 24 07
الخرطوم 26 11
طرابلس 14 05
تونس 16 03
الجزائر 15 03
الرباط 18 06

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 04- 11-
اسطنبول 04 01-
اسلام اباد 15 03
نيودلهى 18 04
جاكرتا 30 24
بكين 03 06-
كوالالمبور 35 22
طوكيو 13 05
اثينا 09 01-
روما 14 04
باريس 09 03
مدريد 13 02-
برلين 06 04
لندن 11 02
مونتريال 09- 11-
موسكو 07- 09-
نيويورك 00 03-
واشنطن 02 03-
نواكشوط 27 17
اديس ابابا 24 08

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