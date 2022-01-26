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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب محل حول منزله لورشة تصنيع أسلحة نارية في القليوبية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب محل لاتجاره بالأسلحة النارية المتنوعة والذخائر، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها .
وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من  المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، مفاده  ورود معلومات تفيد بقيام صاحب محل حديد بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 5 طنبجات معدلة مختلفة الأنواع والأحجام، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من أجزاء أسلحة أبرزها 46 طبنجة ورشاش صوت غير مكتملين الأجزاء، أدوات الإصلاح والتعديل، 8 قطع سلاح أبيض، هاتف، مبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية النيابة العامة اسلحة نارية مدير أمن القليوبية المباحث الجنائية

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