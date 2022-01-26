إصابة بائع خلال مشاجرة بسبب بيع الفاكهة فى بنها

أصيب بائع بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية إثر مشاجرة بين الباعة في الشارع بسبب الخلاف على أولوية وأماكن البيع للفاكهة.

وتمت السيطرة على الأطراف المتشاجرة ونقل المصاب إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فيها.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد وقوع مشاجرة على كوبري كفر الجزار في مدخل قرية بطا دائرة مركز بنها بين البائعين، بسبب الخلاف على البيع لبضائعهم ووجود مصاب بينهم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين نشوب خلافا بين مجموعة من البائعين بمدخل قرية بطا بسبب الخلاف على بيع الفاكهة وأماكن البيع، تطور إلى مشاجرة بينهم أسفرت عن إصابة بائع بعدة جروح قطعية وسحجات.



وتولت أجهزة الأمن فض المشاجرة ونقل الباعة من مكانهم ومنعهم من الجلوس في مدخل قرية بطا لإعاقتهم حركة المرور بمدخل كوبري كفر الجزار.