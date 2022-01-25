حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته في القليوبية

بسبب المخدرات

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة فى القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله والتخلص من جثته، بتقطيعها إلى أشلاء ووضعها في حقيبتين وإلقائها في نهر النيل بمناطق مختلفة في الجيزة والقليوبية وأيضا حيازة السلاح والمخدرات والاتجار فيها.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على أشلاء جثة المجني عليه المعثور عليها والبحث عن باقي الأجزاء وإرسال المخدرات والأسلحة المضبوطة للمعمل الجنائي.

من ناحية أخرى، عاين فريق من البحث الجنائي الشقة محل الواقعة في شبرا الخيمة وعثرت على آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ وفارغ طلقة ناري.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه وصديقه المجني عليه يتخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات والسلاح، وطمعا منه في الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصيلتها من أسلحة ومواد مخدرة، ومبالغ مالية؛ قرر التخلص من المجني عليه بقتله.

وأضاف المتهم أنه أثناء تواجدهما بالشقة يمارسان نشاطهما الإجرامي أطلق عيارا ناريا تجاه المجني عليه فأحدث إصابته بالرأس التي أودت بحياته، وعقب ذلك قام بتقطيع جثته إلى أجزاء باستخدام صاروخ كهربائي ووضعها داخل حقيبتي سفر، والتخلص منهما، بإلقائهما بمجريات لنهر النيل - أحدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والأخر بالقليوبية ثم تخلص من متعلقاته والصاروخ الكهربائي بإشعال النيران بهما.

واشار المتهم الى أنه استولى من الشقة على مبلغ مالي وكمية من مخدر البودر تزن كجم وأرشد عن مكانها، مضيفا أنه في سبيل تضليل أهلية المجني عليه؛ سلم شقيق المجني عليه جزءا من المبلغ المستولى عليه، وإخباره أن المبلغ خاص بشقيقه، وأنه من مُتحصلات الاتجار بالمواد المخدرة.

و أضاف المتهم أنه أخفى السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة وهي طبنجة داخل شقة أخرى مُستأجرة؛ يستخدمها مع المجني عليه كمخزن لهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم ضبطها وبتفتيش الشقة عثر على 3 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش و2 طبنجة و16 فرد محلي و4 خزينة آلية، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم التحفظ على المضبوطات.

وكان مأمور قسم أول شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين بغياب شقيقه، بالفحص تبين ورود رسالة لصديق المتغيب على تطبيق واتس آب تتضمن أنه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب.

وعلى الفور تم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى تحديد مرسل الرسالة لصديق المتغيب وتبين أنها ربة منزل مقيمة في مدينة الخصوص وباستدعائها ومواجهتها قررت عدم صلتها بالواقعة وأن مرسل الرسالة صديقها وتبين من التحريات أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب.