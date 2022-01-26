ندوات توعوية لـ 100 مزارع بمطروح عن أفضل طرق زراعة التين والزيتون

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء صباح اليوم، الأربعاء، ندوة عن طرق الخدمة الشتوية الجيدة لأشجار التين والزيتون من خلال وحدة الاستشارات الفنية بالمركز برئاسة الدكتور وائل غيث والطاقم الفني المرافق بحضور جمعة أنور مدير إدارة المجتمعات المحلية ومرضي هارون مدير وحدة الدعم الفني والارشادي بسيدي براني .

وقال “غيث”، إن الخدمة الشتوية الآن لمدة 3 أسابيع المتبقية لتقديم ممارسات زراعية جيدة لخدمة مزارعي مطروح حيث يتم استعمال الاسمدة سريعة التحلل مثل سبلة الدواجن المدعمة بالكبريت الزراعي مع إضافتها سطحيا وعزقها بالفأس عزقا خفيفا لإمداد الأشجار بجرعة غذائية سريعة وكذلك امكانية اللحاق بعمليات التقليم الشتوي بشكل عاجل لخلق توازن بين المجموع الخضري والتزهير المتوقع جنبا الي جنب مع السماح للضوء بالتغلغل الي قلب الاشجار لأحداث عمليات تزهير جيد.

ودعا رئيس وحدة الاستشارات الفنية، إلى تجنب استخدام المياه ذات ملوحة التي تفوق الـ ٥٠٠٠ جزء في المليون لإذابة الاسمدة وتخميرها تحت الاشجار وإيضا تجنب أستعمال المياه المالحة في محاليل الرش الخاصة بالأسمدة أو مواد المكافحة الخاصة بالوقاية حتى لا تضعف فاعليتها ولا تحدث الغرض المطلوب مع الاهتمام بمكافحة الآفات الحشرية على الزيتون وآفات التين الأكاروسية الكامنة على الخشب باستعمال الزيوت المعدنية الشتوية وكذلك الزيوت النباتية الصديقة للبيئة.

وأكد " غيث " ضرورة محاولة خلق منظومة عمل جماعي لتطبيق عمليات مكافحة الآفات الحشرية بالتنسيق بين الجيران المزارعين في بداية دخول الربيع عند الرغبة في مكافحة ديدان البراعم الزيتون او الحشرات القشرية وكذلك العنكبوت الاحمر علي التين لتعظيم الاستفادة من عمليات الرش وتفعيلها بأكبر قدر ممكن.

ونوه بالاهتمام صيفا بعمليات الري التكميلي ما أمكن ومن مصادر ليست مرتفعة الملوحة لاسيما خلال شهور ٦و٧و٨ مع استغلال هذه الريات في اضافة المقننات السمادية الموصي بها.