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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد من تعليم مطروح يهنئ القيادات الشرطية بعيدهم السنوي السبعين

تهنئة من تعليم مطروح
تهنئة من تعليم مطروح لقيادات الشرطة

هنأ وفد من تعليم مطروح برئاسة  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام  قيادات الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

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زار وفد تعليم مطروح قسم شرطة مطروح لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السنوي السبعين وضم الوفد علياء بكر موجه رياض الأطفال ومعلمات وبراعم رياض الأطفال بمديرية التعليم بمطروح .  

وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة للسيد العميد إيهاب البكري مأمور قسم شرطة مطروح والذي كان في مقدمة مستقبليه تقديرا لأسمي معاني الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر التي يقدمها رجال الشرطة لتبقي مصرنا الغالية واحة للأمن والأمان وموطن دائم للاستقرار والطمأنينة .

واصطحب مأمور القسم وكيل الوزارة وأعضاء الوفد التعليمي في جولة تفقدية لمشاهدة منظومة التطوير ومسار العمل داخل قسم الشرطة بعد التطوير .
وعبر مأمور قسم مطروح عن شكره وتقديره لقيادات التعليم  لقيامهم بتلك اللمسة الوطنية الجميلة مؤكداً أن عيد الشرطة هو عيد لكل أبناء الشعب المصري .

وهنأ شحاتة المأمور ورجال القسم مؤكداً أن هذا الاحتفال السنوي يُعد تخليدا لذكرى شهداء الشرطة الأبرار في موقعة الإسماعيلية في 25 يناير من عام 1952 الذين قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه المقدس مضيفاً أن عطاء هؤلاء الرجال لا ينضب وفاء للعهد وبناء لمستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

تهنئة من تعليم مطروح لقيادات الشرطة
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