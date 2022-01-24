ثقافة مطروح تواصل فعاليات "قوافل سيوة" حتى 28 يناير الجاري

تواصل وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم نشاطها، من خلال تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

حرف بيئية

حيث أقام فرع ثقافة مطروح قافلة ثقافية فنية إلى واحة سيوة والتي تستمر حتى 28 يناير الجاري، والتي شملت مجموعة من الورش الفنية مع الفنان وائل الجيار "رسم على وجوه الأطفال، ورشة تشكيل بالخرز، ورشة تلوين"، بالاضافة الى ورشة حرف بيئية "أشغال بالخوص، فقرات اكتشاف مواهب للأطفال، مسابقات ثقافية، إنشاد دينى.

كما تم عقد محاضرة عن التراث فى سيوة، حاضر فيها أحمد عبد المولي، وتحدث من خلالها عن واحة سيوة على مر العصور وأهم الآثار والمعالم السياحية بالواحة، وتحدث أيضا عن أهم الحرف والصناعات التي تقدمها الواحة للسائحين، إلى جانب فقرات مسرح عرائس للأطفال.