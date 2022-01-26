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رئيس التحرير
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رياضة

الروح عادت..

أشرف صبحي: لاعبو الفراعنة أسعدوا المصريين بأدائهم أمام كوت ديفوار

صدى البلد

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الروح عادت إلى لاعبي المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار وساعد ذلك على تقديم أداء مميز.

وقال "صبحي"، في تصريح متلفز ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "لاعبو منتخب مصر ظهروا بشكل جيد للغاية اليوم وأسعدوا المصريين بعد الأداء الرائع والرجولي، وكنت واثقا من الفوز والتأهل لربع النهائى".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، "ندعم جميع اللاعبين من أجل مواصلة الأداء الرائع أمام المغرب للتأهل خطوة بخطوة نحو اللقب الأفريقي للمرة الثامنة".

وأشاد بالروح المعنوية، والأداء الرجولى الذى قدمه اللاعبون اليوم، والذى كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب فى مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربى الشقيق فى دور الثمانية.

وطالب “صبحى”، لاعبى المنتخب بمواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض فى دور الثمانية، لافتاً إلى أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز  جديد تنتظره الجماهير.

فى هذا السياق، أكد وزير الرياضة على ضرورة مواصلة  الجماهير المصرية فى دعم ومؤازرة المنتخب خلال مشوار البطولة، معلناً  ثقته فى موقف الجماهير المصرية نحو مساندة اللاعبين وتحفيزهم  لتقديم أفضل أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

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