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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل حديثه مع محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار

صدى البلد

قال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه سعيد بعودة الروح لمنتخب مصر والفوز أمام منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وقال وزير الرياضة فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "أتواصل بالطبع مع منتخب مصر وبالفعل أشكر الجميع واللاعبين وتحدثت مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللواء حلمي مشهور رئيس البعثة المتواجد هناك بجانب ايضا خالد الدرندلي، وأتواصل مع محمد صلاح قبل وبعد المباراة".

وأضاف: "تحدثت مع محمد صلاح قبل المباراة وأكد لي ثقة اللاعبين فى الفوز على كوت ديفوار والتأهل، وجمعني اتصال معه عقب المباراة وقام بالهزار معي وقال أظن الآن أصبحت نتيجة كورونا سلبي".

يذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.

وزير الرياضة أشرف صبحي كوت ديفوار محمد صلاح منتخب مصر

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