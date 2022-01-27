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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الدرندلي: قررنا رفع مكافأة لاعبي منتخب مصر إلى 1000 دولار

صدى البلد

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد قرر صرف مكافأت استثنائية للاعبي المنتخب لتصل إلى ألف دولار، مشيراً إلى أن الأمر تم تضخيمه من قبل الجماهير.

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "اطلعنا على اللائحة ورأينا أن أخر مكافأة حصل اللاعبون عليها كانت ٥٠٠ دولار، فقررنا رفع المكافأة إلى ألف دولار".

واختتم: "لا أعرف سبب هجوم الناس بسبب ذلك الأمر وتم تضخيم الأمر بشكل كبير، وطالما هناك أداء ونتيجة لماذا لا نقوم بذلك؟.. نريد أن نقدم كل شيء ممكن للاعبين".

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.
 

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